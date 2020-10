Portugal e Espanha pretendem organizar em conjunto o Euro 2028 de andebol, pelo que enviaram à Federação Europeia de Andebol (EHF) uma pré-candidatura para o efeito.

“É o culminar de um per curso de trabalho e ambição. Trabalho de muitos anos em que vimos o andebol crescer em Portugal e de ambição em querer fazer sempre melhor. É apenas de uma manifestação de interesse, mas quando entramos num projecto é para o conquistar e com toda a comunidade do andebol. Será um trabalho de equipa para o qual contamos com o apoio e participação de todos”, disse o presidente da federação, Miguel Laranjeiro.

Ao todo, 14 federações manifestaram interesse em receber os Europeus masculino e feminino, tanto de 2026 como de 2028.“Estes números provam mais uma vez que este evento continua a ser o evento mais procurado pelas equipas nacionais no nosso desporto e mostra que o desenvolvimento do andebol continua a crescer”, congratulou-se o presidente da EHF, Michael Wiederer.

Até 1 de Novembro, os candidatos recebem os formulários e documentos que devem enviar até 1 de Maio de 2021, sendo que a elegibilidade dos mesmos será aprovada até Junho, quando começa um processo de avaliação e inspecções, até Setembro.

A atribuição dos Europeus de 2026 e 2028 terá lugar numa conferência extraordinária da EHF, a realizar em Novembro, para coincidir com o aniversário dos 30 anos do organismo.