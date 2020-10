João Almeida sprinta e agarra-se à liderança do Giro

João Almeida (Quick-Step) continua como líder da Volta a Itália. Na etapa desta terça-feira houve um sprint intermédio com segundos de bonificação e o português, encarnando um verdadeiro velocista – que não é um predicado seu –, venceu o duelo com Jonathan Caicedo (Education First), aumentando para dois segundos a vantagem no topo da classificação.

Mais tarde, na meta, o triunfo na etapa quatro foi para Arnaud Démare (FDJ), numa vitória milimétrica e só confirmada com recurso ao photo-finish. O “VAR” do ciclismo ainda demorou a lançar os resultados oficiais, mas o francês acabou mesmo por superar Peter Sagan (Bora) e Davide Ballerini (Quick-Step).

Foto O photo-finish da etapa 4 do Giro

Para o italiano este é um resultado ainda mais meritório considerando que conseguiu participar nesta luta – e inicialmente até parecia ter vencido a etapa – já depois de ter despendido energias na ajuda a João Almeida, no sprint intermédio.

Entre os principais favoritos ao triunfo final não houve diferenças feitas nesta terça-feira, dia que confirmou o abandono de Geraint Thomas. O ciclista britânico caiu duas vezes na etapa de segunda-feira, perdeu cerca de dez minutos para o líder João Almeida e acabou mesmo por abandonar a prova, deixando a Ineos refém do seu chefe-de-fila e a competição sem um dos principais favoritos ao triunfo.

Para esta quarta-feira está agendada uma quinta etapa com alguma montanha, algo que colocará em teste a liderança do português João Almeida. O percurso é indicado para uma fuga, pelo que será interessante ver se a Quick-Step vai trabalhar para impedir que um lote de fugitivos “roube” a camisola rosa a Almeida.