Fernando Santos apela ao bom comportamento do público no jogo da selecção nacional

“Faço votos para que o público se comporte de forma a que cada vez mais jogos possam ter assistência”. A frase é de Fernando Santos, seleccionador nacional, que apelou nesta terça-feira ao cumprimento das normas sanitárias por parte dos adeptos que estarão no jogo particular entre Portugal-Espanha, agendado para esta quarta-feira.

“Sempre disse que é muito importante para qualquer espectáculo ter público. Compreendo e aceito as decisões de saúde, porque acima de tudo a vida é o mais importante que há. Mas acho que há condições para, mantendo todas as normas de segurança, haver público nos estádios. Com lotação reduzida, sim, mas há condições”, detalhou o treinador, em conferência de imprensa.

Sobre o afastamento de José Fonte, infectado com covid-19, Fernando Santos garantiu que não coloca em perigo a realização do jogo e que não está preocupado com outros possíveis casos de infecção.

“O meu curso é de engenharia, não é de medicina, por isso limito-me a remeter para o comunicado da FPF. O José já saiu do estágio e todos os outros registaram testes negativos à covid-19, pelo que poderão ir a jogo”, avançou.

Acerca da partida frente à Espanha, o seleccionador nacional considera que “há todos os ingredientes para ser um bom espectáculo, até por ser um duelo ibérico, que mexe sempre um pouco”.

E analisou o adversário: “As equipas que se defrontarão amanhã serão diferentes do jogo anterior com a Espanha (3-3, em 2018), mas a forma de jogar das equipas não se alterou muito. A Espanha é uma equipa de posse, muito rápida na transição e rápida na reacção à perda da bola. São marcas do futebol espanhol. 80% das características mantêm-se, apesar da mudança de treinador”.