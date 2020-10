Fábio Coentrão de regresso ao futebol e ao Rio Ave

View this post on Instagram

Foi este o meu ponto de partida para o mundo do futebol. Foi aqui o início de um caminho que me levou a viver uma aventura de que me orgulho e que sempre levou Vila do Conde ( CAXINAS )e o Rio Ave presente. Pisei os palcos mais afamados, os relvados mais conhecidos. Vivi emoções que jamais imaginava poder viver. Partilhei o “Olimpo” com os “Deuses” do futebol. Conquistei e ajudei a conquistar o que era impensável para um rapaz que um dia saiu desta cidade e deste Clube. Voltei... com a mesma paixão que me fez voltar há dois anos. Porque este fogo arde sem cessar, porque sei que ainda tenho tanto para dar. Porque cá dentre vive a mesma vontade de vencer e de lutar do Fabio que daqui partiu um dia. E porque ... é “em casa” que encontramos o melhor de nós para dar ao Rio Ave... a Vila do Conde ( CAXINAS ) É bom estar em casa.