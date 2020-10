Morreu Eddie Van Halen, o mago da guitarra dos Van Halen

Eddie Van Halen, o virtuoso guitarrista e escritor de canções principal dos Van Halen, a banda de hard rock formada nos anos 1970 que muito sucesso teve na década seguinte, morreu esta terça-feira. Tinha 65 anos e desde 2019 que tinha sido revelado que tinha um cancro na garganta.

Nascido em Amesterdão, na Holanda, em 1955, a família Van Halen, na qual se inclui também Alex, o baterista da banda, emigrou para os Estados Unidos em 1962. Foi lá que os dois irmãos formaram os Van Halen, uma banda dominada pelos riffs e inventividade da guitarra de Eddie e cuja formação clássica incluía a voz de David Lee Roth – depois substituído por Sammy Hagar – e o baixo de Michael Anthony.

Eddie popularizou o tapping na guitarra, martelando as guitarras com uma ou duas mãos com muita rapidez. Fora dos Van Halen, foi ele quem, por exemplo, fez o solo de guitarra em Beat It, do disco Thriller de Michael Jackson.