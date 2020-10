Os livros deste início de Outubro

A poesia de Adília Lopes escrita em dias de confinamento; um livro em que Jerry Seinfeld organiza as suas melhores piadas por décadas; literatura infantil da Nobel da Literatura Olga Tokarczuk e, da Noruega, as dicas do explorador Erling Kagge e um livro sobre a vagina. Também já nas livrarias portuguesas: o novo romance de Javier Cercas - um policial que venceu o Prémio Planeta 2019; o regresso do economista Thomas Piketty, com uma obra que começa onde terminava o seu best-seller e mais um volume das memórias do ex-Presidente Cavaco Silva bem como as de Joe Biden.