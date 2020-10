Nobel da Física de 2020 para trabalhos sobre os buracos negros

O Prémio Nobel da Física de 2020 vai para os investigadores Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez​ pelos seus trabalhos na física dos buracos negros e os segredos escondidos do Universo – anunciou esta terça-feira de manhã a Real Academia Sueca das Ciências em Estocolmo, na Suécia. No anúncio, o comité resumiu que metade do prémio, que tem um valor monetário de dez milhões de coroas suecas (957 mil euros), é para o britânico Roger Penrose pela descoberta de que os buracos negros são uma previsão robusta da teoria da relatividade geral de Albert Einstein e a outra metade partilhada pelo alemão Reinhard Genzel e pela norte-americana Andrea Ghez pela descoberta de objectos compactos supermaciços como o que está no centro da nossa galáxia. A explicação actual é que esse objecto monstruoso é um buraco negro.

Um buraco negro é uma região no espaço que se encontra tão compacta que, uma vez lá caídos, não há maneira de escapar do seu interior. Nem sequer a luz, a coisa mais rápida do Universo. Além destes buracos negros, cuja origem não é bem conhecida, há um outro tipo que resulta da morte estrondosa de estrelas muito maiores do que o nosso Sol. O interior destas estrelas, que se tornam supernovas, colapsa sobre si próprio e assim nasce um buraco negro estelar.

Mas se nem a luz consegue fugir de dentro de um buraco negro, como sabemos que existem? Uma das maneiras é pelos efeitos que provocam nas estrelas à sua volta. Esse foi o trabalho, ao fim de anos de observação do centro da Via Láctea, de Andrea Ghez.

No ano passado, o Nobel da Física foi atribuído a três cientistas pelos seus trabalhos na física dos lasers, ou, numa linguagem, mais poética, pelo desenvolvimento de “ferramentas feitas de luz”: o norte-americano Arthur Ashkin, o francês Gérard Mourou e a canadiana Donna Strickland.

Até então, tinham decorrido 55 anos sem que uma mulher fizesse parte dos laureados do Nobel da Física. Em toda a história dos Prémios Nobel, atribuídos pela primeira vez em 1901, apenas duas mulheres tinham antes recebido o Nobel da Física: Marie Curie em 1903 (também distinguida com o Nobel da Química em 1911) e Maria Goeppert-Mayer em 1963. Resumindo, nos 212 cientistas premiados com o Nobel da Física até 2019 (incluindo) houve apenas três mulheres. Junta-se-lhes agora uma quarta mulher, Andrea Ghez​.​

A temporada de 2020 já arrancou na última segunda-feira (5 de Outubro) com o Nobel da Medicina atribuído a três cientistas – o norte-americano Harvey J. Alter, o britânico Michael Houghton e o norte-americano Charles M. Rice – pela descoberta do vírus da hepatite C.

Na quarta-feira, o comité do Nobel irá premiar o melhor trabalho de investigação científica na área da química, seguindo-se a literatura na quinta-feira (8 de Outubro), a paz na sexta-feira (9 de Outubro) e, por fim, a economia na próxima segunda-feira (12 de Outubro). O anúncio do vencedores pode ser acompanhado em directo no site oficial do Prémio Nobel.

Atribuído anualmente, o Prémio Nobel distingue pessoas ou organizações que contribuíram de forma excepcional nas diversas áreas referidas. Criado em 1895 por Alfred Nobel, o Nobel foi concedido, entre 1901 e 2019, 597 vezes a um total de 923 pessoas e 27 organizações. Entre os vencedores nas várias categorias contam-se 54 mulheres.