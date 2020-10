Como é um buraco negro? As crianças mostram

Chama-se Ateliê Cósmico e apresenta um “repositório de imagens de buracos negros feitos unicamente por crianças e jovens”. O desafio aos jovens artistas partiu do GRIT – Grupo de Gravitação do Técnico, um dos núcleos do Centro de Astrofísica e Gravitação e Departamento de Física, do Instituto Superior Técnico, cuja área de investigação inclui os buracos negros. O projecto lançado aos mais novos tem como base de trabalho os enigmáticos e poderosos buracos negros que existem no nosso universo, um deles instalado no centro da nossa galáxia. Mas como mostrar numa simples folha de papel como podem ser “esses corpos celestes que criam um campo gravitacional tão forte que nada, nem sequer a luz, consegue escapar da sua superfície”? Aqui estão alguns exemplos.

O ateliê perguntou a algumas dezenas de crianças: “Mas como é um buraco negro? Qual é a sua forma? Será mesmo buraco? Será mesmo negro?” Os desenhos mostram visões muito diferentes, umas mais coloridas do que outras, mas todas igualmente criativas. Mesmo as que num primeiro olhar parecem mais simples. Os mais novos confirmaram o que já se sabia: a arte e a ciência têm muita coisa em comum e uma delas é, sem dúvida, a criatividade. “Ao estabelecer uma ponte entre a criação artística e a reflexão científica, o projecto do Ateliê Cósmico pareceu-nos uma forma natural e imediata de recrutar essa imensa criatividade e de a pôr ao serviço da ciência. Esperamos que se deixem encantar por um dos mais fascinantes fenómenos do universo”, lê-se na breve descrição do projecto.

A propósito da atribuição esta terça-feira do Prémio Nobel da Física aos investigadores Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez​ pelos seus trabalhos na física dos buracos negros ajudando a desvendar os segredos mais obscuros do Universo, o PÚBLICO mostra aqui uma pequena amostra dos desenhos de crianças sobre o tema, após uma difícil escolha sem algum critério em especial. Os alunos que participaram no projecto são muitos e todos talentosos e pertencem à Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (no Funchal), Escola Secundária de Latino Coelho (Lamego), Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves (em Vila Nova de Gaia) e Salesianos de Manique (em Alcabideche). São, note-se, apenas alguns dos muitos exemplos do resultado do desafio lançado pelo grupo do Instituto Superior Técnico e que pode ser visto na galeria online do projecto, coordenado por Ana Sousa Carvalho, Sérgio Almeida e Vítor Cardoso.