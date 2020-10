Queixas por atrasos nas juntas médicas aumentam. “O meu marido precisa de ajuda”

Conseguir uma junta médica, essencial para se obter um atestado multiusos, tem sido uma batalha para muito doentes e seus familiares. “Linda”, que não quer ser identificada, fá-lo em nome do marido que sofre de esclerose lateral amiotrófica. “Primeiro foi uma luta enorme para aceitarem o processo”, diz “Linda” ao PÚBLICO. Em Fevereiro o médico do hospital onde o marido é seguido disse-lhes para tratarem do atestado, em Março preencheu o requerimento e em Abril iniciou as tentativas de o entregar. Depois de quatro idas à unidade de saúde pública sem sucesso, entregou o requerimento por carta registada. E não descansou até que o processo andasse. Já lhe disseram que a junta médica do marido vai realizar-se. Mas ainda não tem data marcada.

