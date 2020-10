Existem mais de 700 pessoas internadas — há um mês eram menos de 400

Existem, até esta segunda-feira, 701 pessoas internadas em Portugal por causa da covid-19, 19 nas últimas 24 horas, segundo revelam os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde sobre a pandemia. Apesar de este ser um dos valores mais altos das últimas semanas, “apenas” 14% dos doentes hospitalizados (ou 106) estão internados em unidades de cuidados intensivos. Este dado é importante para que os serviços de saúde sejam capazes de continuar a dar uma resposta adequada aos doentes em estado crítico com covid-19 e com outras patologias e evitar o tão temido colapso dos serviços. E se o indicador dos internamentos em cuidados intensivos se aproximar muito do número de camas disponíveis, isso pode acontecer.

De acordo com dados de Maio, o número de camas em unidades de cuidados intensivos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou 35% entre Março e 2 de Maio, revela o relatório sobre o terceiro período do estado de emergência. O documento entregue em Maio na Assembleia da República indica que, em Março de 2020, o SNS dispunha de 528 camas em unidade de cuidados intensivos, que passaram para 713 a 2 de Maio, representando um aumento de 35% de capacidade instalada. O Governo já anunciou, no fim de Agosto, que os cuidados intensivos vão ter mais 914 camas e mais 95 médicos até ao próximo ano.

Os números desta segunda-feira revelam também que a covid-19 fez 13 mortes em Portugal desde quinta-feira, uma subida percentual de 0,6%. No total, a doença causada pelo novo coronavírus já fez 2018 vítimas mortais. Há também mais 734 novos casos, um aumento de 0,9% e que eleva para 79.885 o número total de casos identificados desde o início da pandemia — este valor é o mais baixo em seis dias já que na última semana Portugal esteve muitas vezes próximo dos mil casos diários.

Há 46.272​ pessoas a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde, menos 76 do que no dia anterior. Além disso, há agora 27.413 casos activos de infecção, mais 474 do que neste domingo — valor obtido depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções.

O boletim da DGS revela também que foram registados 247 casos recuperados nas últimas 24 horas — no total, existem agora 50.454 pessoas consideradas recuperadas.

Grande parte das novas infecções desta segunda-feira dizem respeito a duas zonas do país: 48,5% (ou 356 novos casos) foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, onde também ocorreram sete das 13 mortes, e 40,5% à região Norte, que também contabiliza três vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Na distribuição dos casos por região, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem o maior número acumulado de casos no país – ao todo, são 40.600 os registos de infecção e 796 mortes por covid-19. O Norte tem 28.882 casos e 896 mortes — é a região com o maior número de vítimas mortais. Já no Centro foram registados 45 novos casos, num total de 6468 infecções e 267 mortes. O Alentejo totaliza 1572 casos (11 novos) e 24 mortes. No Algarve há 1832 casos de infecção (15 nas últimas 24 horas) e 19 óbitos.

A Madeira totaliza 246 casos de infecção (três novos) e zero mortes. Já os Açores registam 285 casos (mais um) e 15 mortes desde o início da pandemia.

Esta segunda-feira, como já é habitual, a DGS divulgou a actualização do número de infecções por concelho. Ficou a saber-se que, à semelhança do que se verificou na semana passada, Lisboa foi o concelho que registou o maior número de novos casos, com 448 na última semana para um total de 6965.

Na lista dos concelhos com maior número de novas infecções seguem-se Sintra com mais 363 casos (total de 5804), Loures (mais 265, total de 3357), Odivelas (mais 157, 2366 acumulados), Porto (115 novos, 1957 no total) e Vila Nova de Gaia (146, 2421 no total).

Almada (143, total de 1393), Cascais (141, 2177 no total), Guimarães (115 para um total de 1417), Seixal (112 novos, 1316 no total), Amadora (111 novos casos, total de 3149) e Oeiras (103, total de 1828) fecham a lista dos concelhos com registo de mais novos casos na última semana.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 1008 são mulheres e 1010 homens. As 13 mortes registadas nas últimas 24 horas são referentes, 12 foram registadas em pessoas acima dos 80 anos (cinco homens e sete mulheres) e a um homem entre os 70 e os 79 anos. A covid-19 é mais mortal na faixa etária acima dos 70 anos: a doença matou 1752 pessoas com estas idades, o que representa 86,8% de todas as mortes registadas em todas as faixas etárias.