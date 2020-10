Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Ferro Rodrigues, António Costa e outros membros do Conselho de Estado foram testados à covid-19 depois de António Lobo Xavier ser diagnosticado com o vírus. China soma 50 dias consecutivos sem contágios locais. Portugal teve o pior fim de semana da pandemia em termos de casos: com um total de 1867 casos de infecção em dois dias.