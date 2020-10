“A pandemia bate duas vezes nos mais desfavorecidos”

Apesar de os números de novos casos de covid-19 estarem agora perto do nível dos registados em Abril, a directora da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das especialistas ouvidas pelo Governo, acredita que a situação “não está descontrolada” em Portugal, ainda que seja “preocupante”. Carla Nunes sustenta que esta é já a terceira onda da epidemia de covid-19 no país, depois da primeira, em Abril, e da segunda “ondinha” observada após o desconfinamento. Sem querer avançar com previsões nem projecções, até porque “numa crise de saúde pública é preciso ter bastante cuidado com a gestão de expectativas”, a especialista em estatística e saúde pública defende que é preciso proteger com especial ênfase os mais desfavorecidos. “Os mais vulneráveis infectam-se mais porque não andam de carro, vivem em casas mais sobrelotadas. Depois, vem a crise económica e volta a bater neles”, justifica.

