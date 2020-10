Rio adverte para “risco de corrupção” na aplicação dos fundos europeus

O líder do PSD, Rui Rio, advertiu para a necessidade de uma aplicação “honesta” dos fundos europeus, assume que há risco de corrupção e que é preciso “encontrar formas de o atenuar”. O aviso foi deixado na apresentação do programa de recuperação económica e aplicação dos fundos europeus, elaborado pelo conselho estratégico nacional (CEN) do PSD.

Na sessão de apresentação, que decorreu esta segunda-feira no Porto, Rui Rio defendeu a necessidade de uma estratégia para “atenuar” o risco de corrupção na aplicação dos fundos, mas não avançou com uma proposta. “Sabemos que temos muito dinheiro para aplicar em pouco tempo corremos risco de corrupção. Temos de encontrar formas de o atenuar. Evitar de todo não será possível. Se é um observatório para esse efeito, se é uma lei penal agravada, se é um departamento da Procuradoria-Geral da República, se é tudo isto junto não sei, mas temos de ter essa estratégia”, disse.

O líder social-democrata demarcou o que considerou ser, para já, a “diferença” entre o programa do PSD e o programa de recuperação e resiliência do Governo coordenado pelo consultor António Costa Silva. “O Governo vai apostar numa lógica de mais Estado (eles dirão de melhor Estado) e nós apostamos numa lógica de empresas e economia privada”, afirmou.

Com 120 páginas, o programa do PSD propõe a alocação dos fundos europeus disponibilizados pelo programa de resiliência e também pelo programa Portugal 2030 distribuída em quatro pilares: competitividade e empresas, desenvolvimento humano, sustentabilidade e serviços públicos, somando um total de 15 desafios.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Colocando um traço ideológico no programa do PSD, Rui Rio apontou a social-democracia como a linha orientadora das propostas, sobretudo, na questão do “reforço da igualdade de oportunidades, da justiça social”, mais do que na liberdade ou na tolerância. “O que deve ser o nosso objectivo é o reforço da classe média. Temos um salário médio muito baixo, e uma classe média demasiada pequena. A estratégia não deve ser atenuar um pouco as dificuldades que os desfavorecidos passam mas trazer esses mais desfavorecidos para dentro da classe média”, defendeu, acrescentando não o “incomoda nada” que “um jovem que saia da faculdade tenha o primeiro salário e o segundo salário muito baixo”, mas que “à terceira “é que é grave”.

Na competitividade das empresas, Rui Rio destacou uma das medidas: a recriação do PEDIP 4.0, um programa que “foi sucesso há 30 anos” e que aponta, por exemplo, para um apoio à fusão de empresas exportadoras para permitir que tenham escala para competir em mercados maiores como o chinês.

A apresentação detalhada do programa do PSD esteve a cargo do presidente do CEN, Joaquim Miranda Sarmento. O economista também considerou que a aplicação dos fundos deve estar ajustada à “condicionalidade aos resultados, ao escrutínio, e à transparência”. “E infelizmente os sinais de que têm sido dados nas últimas semanas são preocupantes”, disse, sem se referir a casos concretos.