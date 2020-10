“É preciso sobrepor o interesse colectivo aos interesses individuais”, defende Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou à mobilização de todos os portugueses no combate às “duas graves crises” em curso há mais de sete meses, a pandémica e a económica e social, mas sublinhou que nesta “luta” que vai durar ainda muito tempo, “é preciso sobrepor o interesse colectivo aos interesses individuais”, apelando a que se repudiem “compadrios, clientelas e corrupções”.

No 5 de Outubro “mais sofrido destes 46 anos de democracia”, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que “ninguém está dispensado de lutar”, mas deixou aos mais responsáveis o apelo para que possam encontrar a “convergência no essencial”, sem dramatismo a mais ou a menos, nem qualquer “unicidade imposta” e muito menos ditaduras.

“Há quem proponha tempos e modos diferentes, do lado da vida e da saúde, como do lado da economia e da sociedade. Esta diversidade é democrática, e é por isso respeitável. Procuremos respeitá-la, buscando a convergência no essencial, evitando quer o excesso de dramatização, quer o excesso de desdramatização dos dois lados”, afirmou o chefe de Estado.

No ano em que se comemoram os 200 anos da Revolução Liberal do Porto e os 110 da implantação da República, o Presidente sublinhou o “longuíssimo caminho” que foi necessário percorrer para consagrar os ideais republicanos, defendendo que estes têm de continuar a ser defendidos, e que colocam os interesses colectivos acima dos individuais.

“O 5 de Outubro veio também lembrar que a soberania popular é a fonte da legitimidade dos que mandam e que não há egoísmos particulares que construam uma república, cimentem uma democracia, que dêem força a uma liberdade, que façam viver uma pátria”.

Logo depois de discursar, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo presidente da câmara, deixou os Paços do Concelho. O mesmo fez o primeiro-ministro e o Presidente da Assembleia da República. Nenhum prestou declarações aos jornalistas.

A cerimónia do 110º aniversário da implantação da República decorreu com muito menos convidados do que o habitual. Só quinze personalidades estiveram presentes: além do Presidente da República e do presidente da Câmara, estiveram presentes o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Administrativo. Quem não esteve presente foi o presidente do Tribunal Constitucional por ainda aguardar o resultado do teste à covid-19 depois de ter participado na reunião do Conselho de Estado. No seu lugar, no Salão Nobre, sentou-se o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária.

Da parte da autarquia, assistiram à cerimónia o presidente da Assembleia Municipal, o vice-presidente da Câmara e um vereador de cada partido.

PSD revê-se “integralmente” nas palavras de Marcelo

Em reacção ao discurso do Presidente da República, o vice-presidente do PSD, André Coelho Lima, assumiu haver muita sintonia no teor da intervenção. “O PSD revê-se integralmente nas palavras do Presidente da República num discurso muito institucional e adequado ao momento que vivemos”, disse em declarações aos jornalistas no Porto.

O dirigente social-democrata considerou que a referência do Presidente ao estado de excepção foi um “alerta para o sufoco das micro e médias empresas” e que é um “apelo claro à negociação orçamental que está a decorrer”.

André Coelho Lima sublinhou ainda a mensagem da ética republicana contra “compadrios e corrupção”, o que considerou ser “um alerta” para um aproveitamento indevido dos fundos europeus que vão ser disponibilizados e ao mesmo tempo uma “pressão” para que oportunidade não seja desperdiçada.

O vice-presidente do PSD disse ainda que o partido se revê na ideia de “sobrepor o interesse colectivo aos interesses individuais”, tendo em conta que essa foi a postura do líder social-democrata “logo no início da pandemia” e que por vezes “foi incompreendida”. “O PSD sabe interpretar o momento e está ao lado dos portugueses e do Governo no combate à pandemia”, afirmou.

Bloco concorda com alerta contra “compadrios"

A mensagem de advertência do Presidente da República contra os “compadrios” mereceu a concordância do BE. Pedro Filipe Soares, líder da bancada bloquista, sublinhou a ideia de que a recuperação da crise não pode servir para beneficiar “os privilegiados do costume” e que “não deve dar espaço ao compadrio e à corrupção”. “Nessa matéria registamos concordâncias”, disse aos jornalistas.

O líder da bancada bloquista considerou que a “resposta à crise deve ser forte” mas que pode ser debatida “com tranquilidade e serenidade”, reiterando as questões que o partido tem colocado em cima da mesa das negociações no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 como a alteração das relações laborais ou o investimento nos serviços públicos.