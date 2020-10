Medina adverte contra “crises artificiais” e apela à “coragem da responsabilidade”

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, alertou para uma eventual crise política, que apelidou de “artificial”, e apelou a que seja assumida a “coragem da responsabilidade”. Fernando Medina falava na cerimónia das comemorações do 110º anoversário do 5 de Outubro, que decorreu nos Paços do Concelho com menos convidados do que o habitual, devido à pandemia de covid-19.

“Ninguém entenderia que, num país ainda marcado por feridas da última crise, ​alguns preferissem uma crise artificial do que a responsabilidade da resposta à vida de milhões de portugueses”, disse. Sem referir directamente as negociações do Orçamento do Estado para 2021, o autarca lembrou que “quem no passado recente defendia a necessidade de uma política económica que não acrescentasse crise política à crise tinha razão”. “Mas ter razão não basta”, disse, exigindo que é necessário ir mais longe: “É preciso, quando confrontado com as suas responsabilidades, assumir a coragem da sua responsabilidade”.

Fernando Medina visou, assim, o PCP e o BE que defenderam uma mudança na política económica após as legislativas de 2015 e, nesse sentido, suportaram o Governo socialista no Parlamento.

O presidente da Câmara de Lisboa referiu-se ainda à actual situação da crise de covid-19, defendendo que “é o momento de seguir uma política de verdade da evolução da pandemia”. O autarca reconheceu que “são evidentes os sinais e cansaço pelo prolongar da situação” da pandemia e que o “anseio pelo retomar da normalidade gera contradições múltiplas”.

A cerimónia contou com a presença de quinze personalidades: além do Presidente da República e do presidente da Câmara, estiveram presentes o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Administrativo. Quem não esteve presente foi o presidente do Tribunal Constitucional por aguardar o resultado do teste à covid-19 depois de ter participado no Conselho de Estado. No seu lugar, no Salão Nobre, sentou-se o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária.

Da parte da autarquia, assistiram à cerimónia o presidente da Assembleia Municipal, o vice-presidente da Câmara e um vereador de cada partido.