Marcelo ainda não recebeu proposta de nomeação para presidente do Tribunal de Contas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou domingo que ainda não recebeu do Governo nenhuma proposta de nomeação para presidente do Tribunal de Contas e que nada sabe sobre o afastamento pelo Governo de Vítor Caldeira além do que é do conhecimento público.

No final de um encontro sobre ciência, no Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, questionado se o Governo já o informou do nome que tenciona nomear para o cargo de presidente do Tribunal de Contas, Marcelo Rebelo de Sousa começou por responder: “Eu sobre essa matéria não tenho nada a dizer”.

“Aquilo que sei é do conhecimento público: que as funções [de Vítor Caldeira] cessaram por força da lei, do decurso do mandato, no dia 30 de Setembro. Não sei mais nada”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que “tem de haver uma proposta do Governo ao Presidente da República sobre essa matéria”. Interrogado se já recebeu alguma proposta, afirmou: “Não, até agora, não. Se não, eu teria dito que sei mais alguma coisa”.

O jornal Sol noticiou no sábado que Vítor Caldeira recebeu um telefonema do primeiro-ministro, António Costa, a comunicar-lhe que não será reconduzido no cargo. O juiz conselheiro Vítor Caldeira assumiu funções como presidente do Tribunal de Contas no dia 1 de Outubro de 2016.

De acordo com a Constituição, compete ao Presidente da República nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o presidente do Tribunal de Contas, que tem um mandato de quatro anos.