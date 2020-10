A democracia participativa confinou e “não se faz nas varandas”

Comunidades que se auto-organizaram para apoiar grupos mais frágeis durante o estado de emergência, varandas onde ecoaram versos de Grândola, Vila Morena na impossibilidade de festejar a Liberdade na rua e cidadãos que tomaram a iniciativa de criar máscaras e gel desinfectante. Durante o estado de emergência ― e com parte do país fechado em casa ―, as iniciativas democráticas não pararam e adaptaram-se às exigências pandémicas, enquanto o país assistia à distância.

Continuar a ler