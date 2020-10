Carlos Moedas vai dar aulas na University College London

Carlos Moedas, ex-comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação e actual administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, é o mais novo professor visitante do Instituto Europeu da University College London e membro do conselho consultivo do instituto.

A notícia foi avançada pelo boletim informativo daquele instituto, onde se adianta que Moedas vai participar em “actividades públicas, de aconselhamento e voltadas para os alunos” nos próximos cinco anos.

Ao PÚBLICO, o social-democrata sublinhou que se manterá em Lisboa, em permanência na Fundação Gulbenkian, uma vez que grande parte das actividades no Instituto Europeu da UCL será feita online.

“Vou dar algumas aulas no Centro de Estudos Europeu e fazer umas palestras (lectures) sobre Europa, Inovação e Ciência, e irei a Londres de vez em quando”, adiantou, mostrando-se “muito honrado” com o convite.

Por outro lado, sublinha a importância de o Reino Unido se manter, “de alguma forma”, ligado à Europa no contexto do Brexit.