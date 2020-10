Quem se meter com o PS leva?

Joana Marques Vidal foi substituída na Procuradoria Geral da República depois de um mandato aplaudido. Ana Carla Almeida foi escolhida por um comité de selecção europeu para integrar a Procuradoria Europeia e acabou por ser vetada pelo Ministério da Justiça. Vitor Caldeira, presidente do Tribunal de Contas (TdC), soube que o seu mandato não seria renovado na mesma semana em que o PÚBLICO revelou um parecer sobre as alterações à lei da contratação pública da sua lavra no qual se alertava “para o crescimento de práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo de corrupção na construção pública”.

