É fotografia de rua, a preto e branco, com smartphone: eis os vencedores do Mira Mobile Prize

Já são conhecidos os vencedores da décima edição do concurso Mira Mobile Prize Street Photography B&W, dedicado à fotografia a preto e branco feita com smartphone. Entre "as milhares de imagens recebidas", a organização destacou 50.

Provenientes de vários lugares do globo, as fotografias "testemunham o viver humano em diferentes paragens, revelando como somos diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes", refere em comunicado a organização do concurso, que garante "não ter sido fácil, devido à elevada qualidade das imagens submetidas", a selecção de vencedores. "Estamos gratos, por isso, ao júri, composto por Armineh Hovanesian, Claudia Contreras, Frédéric Deschênes, Sukru Mehmet Omur e Zé Carlos Amoroso", que destacou as fotografias do francês Cedric Blanchon e do português Augusto Lemos – as primeiras desta fotogaleria.

A exposição com as 50 fotografias finalistas já se encontra patente, no Mira Fórum, em Campanhã, no Porto, e assim permanecerá até dia 24 de Outubro. Serão, no mesmo espaço, projectadas em modo contínuo mais 100 imagens que a organização e o júri considera dignas de destaque.