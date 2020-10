A Facilidade (ou a dificuldade) de Recuperação e Resiliência Europeia?

O Fundo de Recuperação Europeu e o seu modus operandi parece ter-se complicado à medida que vão sendo conhecidos mais detalhes. Mudou inclusive de nome: quase 90% do Fundo de Recuperação Europeu estará disponível através de uma Facilidade (ou Instrumento) de Recuperação e Resiliência Europeia (FRRE), embora o Governo de Portugal insista em evitar a palavra “Facilidade” e as autoridades Europeias tenham passado a designar a iniciativa por “Next Generation EU”, linguagem que não ajudará os cidadãos europeus a melhor compreender o seu propósito. Resta saber se do processo de especificação dos detalhes dessa facilidade resultarão ganhos para a eficácia do programa.

Continuar a ler