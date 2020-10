PCP e OE

Na proposta de teses do Partido Comunista Português ao XXI Congresso, a realizar no fim do próximo mês de Novembro, o PCP defende que a política do Governo mudou nesta legislatura. (…) Para provar esta mudança estão os actos que, por si, valem mais do que todas as palavras, senão vejamos: elegeu o presidente do Conselho Económico e Social com o apoio do PSD; elegeu os seus representantes para o Tribunal Constitucional com os votos do PSD; vai eleger os presidentes das Comissões de Coordenação Regional com o PSD; aprovou o Orçamento Suplementar com a abstenção do PSD; e, finalmente, o Presidente da República favorece a abstenção do PSD no próximo Orçamento do Estado. Está tudo dito. O PCP tem toda a razão nas provas que apresenta e isto comprova que o PR está por trás de toda esta congregação de políticas do Bloco Central – PS/PSD. O Governo, para ir ao encontro de uma possível abstenção do PCP no próximo orçamento, terá de fazer cedências em questões estruturais, tais como: leis laborais a favor de quem trabalha, cumprir com a Lei de Bases da Saúde, etc.

Mário Pires Miguel, Reboleira

A nódoa

Como pai e educador, sou contra a obrigatoriedade dos alunos frequentarem a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Entre Instrução e Educação existe uma linha por vezes ténue mas permite atribuir-se – sem tibiezas – à Escola a Instrução. A Educação passa pelos pais, família e por cada sociedade. O programa da disciplina de Matemática é consensual: 1+2=3. Não há duvidas. Já a de Cidadania, pelo tipo de conteúdo refém da ideologia na ocasião reinante, alimenta a polémica por falta de seriedade e neutralidade. Trata-se de inculcar valores, formatar mentalidades, em matérias religiosas, políticas, ambientais, sexuais e outras, aos mais novos. Eis o objectivo dos governantes. Não lhes chegando fazê-lo através de uma disciplina facultativa, os virtuosos detentores da verdade decidiram pela obrigatoriedade, para imporem os seus conceitos a todos os alunos, numa clara demonstração de ausência de mentalidade democrática. (…) O papel dos pais resumir-se-á aos encargos monetários com os filhos, deixando os valores e a educação ao Estado, através da escola e até mesmo entrando nas suas casas para impor a sua doutrina? Sou dos que dizem “não” a essa prepotência e desonestidade. (…)

Aristides Teixeira, Almada

Eleições nos EUA

Como se sabe, na primeira terça-feira de Novembro (se esta não calhar no dia 1) são as eleições para Presidente dos Estados Unidos. Até aqui, tudo simples. Só que o processo eleitoral americano é muito complicado. Gostaria, e acho que também muitos milhares de portugueses estariam interessados em saber, como na realidade funciona esse “espectáculo” até ao apuramento do vencedor. Nada melhor do que pedir a um dos especialistas do nosso jornal uma explicação à PÚBLICO, para ignorantes como eu.

José Queiroz da Fonseca, Linda-a-Velha