Ursula von der Leyen com teste negativo para o coronavírus

O resultado do teste ao coronavírus feito esta segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi negativo. Ainda assim, e segundo o seu porta-voz, Eric Mamer, a presidente da Comissão Europeia vai manter-se em isolamento no seu gabinete até ao final de terça-feira, para cumprir o regime de quarentena previsto pelas regras da Bélgica, que impõe um período de isolamento mínimo de sete dias para quem tiver tido contactos com indivíduos infectados.

Na terça-feira passada, Von der Leyen participou na reunião do Conselho de Estado português, onde esteve presente António Lobo Xavier, que posteriormente teve um teste positivo para o coronavírus.

“A presidente está a trabalhar normalmente. Esta manhã já teve uma série de reuniões por videoconferência para preparar a semana”, revelou o porta-voz, que disse que Von der Leyen tem total confiança que todas as regras precauções necessárias foram seguidas pelas autoridades portuguesas durante a sua estadia em Lisboa. “Não aconteceu nada fora de comum”, acrescentou Eric Mamer, acrescentando que todas as medidas foram adequadas.

Ursula von der Leyen realizou um teste na segunda-feira passada, antes de viajar para Portugal, na quinta-feira, após o regresso a Bruxelas, e novamente esta segunda-feira de manhã, quando já se encontrava em auto-isolamento depois de ter sido informada pelas autoridades portuguesas do contacto com um membro do Conselho de Estado infectado com coronavírus.

A presidente da Comissão é regularmente testada às segundas e quintas-feiras, tal como a sua equipa. O pessoal do seu gabinete está a trabalhar presencialmente e em teletrabalho, segundo o sistema de espelho. Nenhuma das pessoas que viajou com Von der Leyen para Lisboa manifestou sintomas ou recebeu um teste positivo.

Depois de ser informada, no domingo à noite, do seu contacto com António Lobo Xavier, a presidente da Comissão começou a notificar todas as pessoas que contactou, e nomeadamente os serviços do Conselho Europeu e as representações nacionais dos países da União Europeia. Ursula Von der Leyen participou na reunião do Conselho Europeu de 1 e 2 de Outubro, onde estiveram presentes todos os chefes de Estado e governo da UE.

“Quando ela participou na reunião do Conselho Europeu, já tinha feito um teste cujo resultado foi negativo e não podia saber que tinha tido este contacto na terça-feira. Mas todas as precauções estão a ser tomadas”, garantiu o mesmo porta-voz.

A agenda de Von der Leyen teve de ser alterada em função da quarentena, que terminará terça-feira ao fim do dia. A presidente da Comissão não estará presente na sessão plenária do Parlamento Europeu, como estava previsto, nem dirigirá a reunião do Colégio de Comissários, sendo substituída pelo vice-presidente executivo, Frans Timmermans. Também não participará na cimeira União Europeia-Ucrânia, sendo representada pelo Alto Representante para a Política Externa da UE, Josep Borrell.

Uma deslocação à Grécia, para receber o prémio inaugural da Fundação Imperador Theophano, esta semana, está a ser avaliada e poderá igualmente ser cancelada.