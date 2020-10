“Nem mais nem menos que censura”, diz jornalista angolano sobre caso de Edeltrudes Costa

Quando o jornalista Carlos Rosado de Carvalho enviou os materiais que tinha preparado para o seu programa de economia Directo ao Ponto, no canal angolano TV Zimbo, foi surpreendido pela sugestão da direcção para fazer “outro tema”. Rosado negou-se a fazê-lo e o programa não foi emitido no sábado, com o canal a justificar com “razões técnicas”. O jornalista acusa a TV Zimbo de “censura” e o seu caso expõe mais um capítulo da limitação da liberdade de imprensa em Angola.

