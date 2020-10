Em Mangualde, há um projecto para facilitar a terra abandonada a quem a trabalha

Ao percorrer o caminho que desenha parte do perímetro da quinta, o pastor Vítor Almeida vai indicando o que encontrou em cada ponto e os planos que tem para o futuro do terreno. “Isto é para as ovelhas comerem e o que não comerem eu vou capinar. Aqui vem dar o ribeiro que já andei a limpar. Além há uma entrada e debaixo destas pedras nasce água”, indica, ao volante de um jipe que se torna essencial para circular pela acidentada estrada de montanha. São cerca de 15 hectares encaixados num vale perto de Almeidinha, aldeia do concelho de Mangualde, onde, até ao final do mês, Vítor Almeida deverá instalar o seu rebanho de cerca de 100 ovelhas bordaleiras. Para já, anda atarefado a preparar o terreno e a construir o ovil que irá servir de abrigo aos ruminantes.

