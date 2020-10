A arte do “não sei”

Vivemos num mundo afogado de opiniões. Temos sérias dificuldades em valorizar o nosso maior impulsionar de conhecimento, a nossa ignorância. E não percebemos que esta ilusão de conhecimento é um fio condutor de tristeza e infelicidade. E claro que o fenómeno das redes sociais veio catapultar este facto porque sentimos que a nossa opinião, seja ela qual for e mais ainda se for errada, polémica, provocadora e desconcertante, pode chegar a milhares ou milhões de pessoas. A sensatez tem má imprensa.

Ter uma opinião é extremamente importante, mas muito mais importante na maioria das temáticas e circunstâncias é não ter opinião, e dominar a arte de dizer “não sei”. Não ter opinião, não nos fragiliza. Antes pelo contrário, dá-nos sinceridade, credibilidade, genuinidade, humildade e paz de espírito, e daí felicidade. E mais ainda, mostra-nos o caminho do querer saber.

Mas vivemos cada vez mais num mundo em que se disparam opiniões sem o mínimo conhecimento de causa, em que se parte para uma conversa como se fosse um ringue onde só interessa ganhar, e onde se pensa que dois monólogos fazem um diálogo. Mas não fazem. Geram conflitos, violência verbal e criam clivagens tão fundas entre as pessoas quanto a sua vontade de provar um ponto, ainda que seja a anos-luz do nosso core de conhecimentos e reflexões maturadas.

Na órbita de opiniões de casos fugazes e compreensões não aprofundadas, o mundo dos tweets e bitaites ganha terreno à construção de conhecimento e que é do bem comum. Tudo vai mal quando não sabemos dizer “não sei”, “não tenho opinião”, “vou ler mais sobre isso”... E confundimos argumentos com soundbites, acreditamos que saber muito é dizer muita coisa, e esquecemo-nos que na presunção do que achamos que sabemos, deixamos de aprender.

Não escrevo com a presunção moral de estar a dar ensinamentos, escrevo para que não me esqueça. Cultive e alimente a arte de dizer “não sei”. E o caminho tem de ser sempre de melhoria.