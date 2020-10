Vendas a retalho sobem na Europa, mas continuam a cair em Portugal

As vendas a retalho aumentaram em Agosto na zona euro e União Europeia (UE), quer em cadeia quer na comparação homóloga, mas Portugal recuou em ambas, tendo desenhado mesmo a segunda maior quebra mensal (-1,4%). Os dados foram divulgados esta segunda feita pelo Eurostat, que demonstrou que o volume das vendas a retalho subiu 3,7% na zona euro e 3,5% na UE, face a Agosto de 2019.

Na comparação com Julho, as vendas a retalho subiram 4,4% na zona euro e 3,8% na UE. Portugal, em contraciclo com ambas as áreas, apresentou um recuo de 4,4% na variação homóloga e de 1,4% na mensal, o segundo maior da UE.

Face a Agosto de 2019, o indicador teve as maiores subidas na Bélgica (12,9%), na Irlanda (9,8%) e na Holanda (8,3%) e as principais quebras na Bulgária (-12,2%), em malta (-7,5%) e na Eslovénia (-6,6%).

Na comparação com Julho, a Bélgica (9,6%), França (6,2%) e Alemanha (3,1%) registaram as maiores subidas nas vendas a retalho, enquanto a Roménia e a Eslovénia (-1,6%) e Portugal (-1,4%) apresentaram as maiores quebras.

Na área do euro em Agosto de 2020, em comparação com Julho de 2020, o volume do comércio a retalho aumentou 6,1% para os produtos não alimentares (nesta categoria as encomendas postais e a Internet aumentaram 12,4%), 2,4% para alimentos, bebidas e fumo e 2,1% para combustíveis automóveis.

Entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos anuais no volume total do comércio a retalho foram registados na Bélgica (12,9%), Irlanda (9,8%) e Holanda (8,3%). As maiores diminuições foram observadas na Bulgária (-12,2%), Malta (-7,5%) e Eslovénia (-6,6%).