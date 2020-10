Nanú assina pelo FC Porto por cinco épocas

No dia em que anunciou o empréstimo do lateral Tomás Esteves ao Reading, o FC Porto apresentou Nanú como reforço para o corredor direito. O luso-guineense chega ao Dragão proveniente do Marítimo, com contrato até 2025.

“Estou muito feliz por estar nesta grande casa, que é o FC Porto. Honrarei esta camisola para conquistarmos bastantes títulos”, declarou o lateral/extremo nas redes sociais do clube.

Nanú, que se destacou na Madeira ao mais alto nível nas duas últimas épocas, marcou inclusive um grande golo ao FC Porto no último sábado, no triunfo do Marítimo no Estádio do Dragão, na 3.ª jornada da Liga.

Depois de Carraça, é o segundo reforço para lado direito da defesa (ou meio-campo, neste caso) e a terceira contratação para uma das laterais, já que Zaidu foi a escolha dos responsáveis “azuis e brancos” para o lado esquerdo.