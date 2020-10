João Almeida lidera Volta a Itália. Há 31 anos que Portugal não vestia rosa no Giro

Em 1989, numa tirada com final no Monte Etna, Acácio da Silva venceu a etapa e tornou-se o primeiro português a ser líder da Volta a Itália. Nesta segunda-feira, por ironia do destino, o jovem João Almeida também teve de subir ao Etna e, 31 anos depois de Acácio, tornou-se o segundo português a liderar o Giro (e apenas o terceiro a liderar uma “grande volta").

Almeida já era o líder da classificação da juventude (e continua a ser), mas fez história no desporto nacional, trocando a camisola branca por uma bem mais proeminente. Cortando a meta 1m03s depois de Johnatan Caicedo, João Almeida terminou o dia com o mesmo tempo do equatoriano, beneficiando da análise às fracções de segundo. Um final dramático – a organização da prova demorou a lançar as classificações oficiais – que sorriu ao também sempre sorridente ciclista português.

O corredor das Caldas Rainhas já tinha impressionado em 2020 – o PÚBLICO contou-lhe a história deste atleta – e chegou, aos 22 anos, ao ponto alto da ainda curta carreira. Não é crível que Almeida esteja na luta pelo triunfo no Giro, mas, para já, este “pequeno” triunfo já ninguém pode tirar ao trepador da Quick-Step que escreveu escreveu, pela própria mão, uma das mais importantes histórias do ciclismo nacional.

Este desempenho de Almeida na primeira etapa de alta montanha poderá indicar que, na equipa belga, a prioridade passe a ser a protecção ao português. Provavelmente não na luta pelo triunfo final – ainda que os dois contra-relógios ainda existentes sejam um ponto a favor de Almeida –, mas, pelo menos, na disputa de um lugar no top-10.

No final da etapa, Almeida mostrou-se contente: “Nunca pensei estar nesta posição e estou muito feliz. Será muito difícil defender a amarela, mas acho que posso fazer um grande Giro”.

“Naufrágio” britânico

A etapa desta segunda-feira prometia trazer um duelo precoce entre os principais favoritos ao triunfo no Giro. O percurso estava desenhado com uma escalada de cerca de 20 quilómetros até ao Monte Etna, conhecido pelas famosas erupções vulcânicas, e havia dureza suficiente para seduzir ataques de nomes como Nibali, Fuglsang, Kelderman ou Majka, todos já com algum atraso na classificação.

A etapa teve direito a uma fuga de oito ciclistas, entre os quais Johnatan Caicedo, que abriram mais de três minutos de vantagem para um pelotão entretanto já desfalcado de um dos principais favoritos à vitória.

O britânico Geraint Thomas caiu duas vezes na etapa e perdeu contacto com o grupo principal ainda antes da subida ao Etna. E o camisola rosa Filippo Ganna teve de ficar para trás para ajudar Thomas, o líder da equipa, cujas feridas e rasgões na roupa eram indisfarçáveis.

Quem sorriu com este cenário foi o português João Almeida, segundo classificado à partida para a etapa, já que poderia, em caso de uma boa subida, terminar o dia como líder do Giro, destronando Ganna. E assim foi. O ciclista das Caldas da Rainha disse, antes da etapa, que seria uma subida dura e que estava curioso para ver como reagiria na estrada e a reacção não poderia ter sido melhor.

Na subida final, Almeida começou por aguentar-se no grupo dos favoritos, um lote já curto de ciclistas que não tinha outro dos grandes candidatos: Simon Yates quebrou na escalada ao Etna e, tal como o compatriota Thomas, pode ter dito “adeus” ao triunfo no Giro.

Com os ataques de Fuglsang, Kelderman e Pozzovivo, Almeida cedeu. Com um esgar de esforço, o português não foi ao choque e colocou o seu próprio ritmo na estrada, acabando por reduzir a desvantagem. E chegou pouco depois dos principais favoritos ao triunfo final.

O esforço de Almeida foi premiado com a camisola rosa e o de Johnatan Caicedo, o último resistente da fuga, foi premiado com a primeira vitória no Giro. Todos saíram felizes. Todos menos o duo britânico Yates e Thomas, que já pouco ou nada levarão desta prova.