Alex Telles confirmado no Manchester United

Alex Telles é o mais recente reforço do Manchester United. Nesta segunda-feira, o clube inglês oficializou a chegada do lateral esquerdo, que assina um contrato de quatro temporadas e deverá render aos cofres do FC Porto cerca de 20 milhões de euros.

Um dos mais proeminentes jogadores do campeão e do campeonato português nos últimos anos, Alex Telles terminava contrato com os “dragões” na próxima temporada. Neste cenário, ou o FC Porto avançava para a renovação ou arriscava-se a ver o brasileiro abandonar o clube na próxima janela de transferências, a custo zero.

Os valores do negócio não foram revelados, mas tudo aponta para um acordo a rondar os 20 milhões de euros, por um lateral que desempenhou sempre um papel preponderante no FC Porto, quer defensiva, quer ofensivamente. Para este capítulo, muito contribuiu a sua especial apetência para as bolas paradas ofensivas.

O último jogo que realizou pelo FC Porto acabou por ter sabor amargo, já que os “dragões” perderam com o Marítimo e Alex Telles desperdiçou uma grande penalidade. Mas deixa Portugal com o rótulo de um lateral de eleição e um dos que se exibiram a mais alto nível na Europa nos últimos anos.

“Nunca planeei como seria este dia, porque aqui dentro transbordam diversos sentimentos. Em nenhum texto cabe tudo o que vivi neste clube e nesta cidade. Nesses quatro anos, a camisola do FC Porto foi minha segunda pele. Cresci imensamente como atleta e, principalmente, como ser humano. Agradeço a forma como vocês me acolheram e me fizeram mais um membro da família portista”, escreveu o brasileiro no Instagram, numa mensagem de despedida.