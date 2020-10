Acabou a “novela”: Cavani vai jogar com Bruno Fernandes no Manchester United

Edinson Cavani vai jogar no Manchester United. Depois de várias semanas a negociar com o Benfica – motivou muitas manchetes e foi, até, tema de conversa de Jorge Jesus –, o jogador uruguaio, que não quis jogar em Portugal, consegue, em tese, aquilo que queria: um salário alto, num campeonato de primeira linha e num clube que luta por títulos.

Aos 33 anos, o avançado estava livre, depois de terminar o contrato com o PSG, e assinou com o United um contrato de um ano, com opção de extensão por mais outra temporada. O clube inglês confirmou a contratação já na noite desta segunda-feira.

Cavani não entra em campo desde 10 de Março, algo que pode atrasar a entrada imediata nas opções de Solskjaer, mas chega a um plantel em que terá, em teoria, espaço para jogar: Ighalo pouco conta e o treinador do United usa Rashford, Martial e Greenwood em zonas centrais do ataque.

Com esta aquisição, o United junta Cavani ao português Bruno Fernandes, horas depois de ter garantido a contratação de Alex Telles ao FC Porto.

A ida para Inglaterra deverá ainda permitir que o jogador regresse à selecção do Uruguai. Sem clube desde Junho, o avançado motivou a preocupação de Óscar Tábarez e foi excluído das opções da selecção sul-americana, abrindo espaço à chamada do benfiquista Darwín Núñez.