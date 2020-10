The Walking Dead ganha episódios extra com “reviravoltas” provocadas pela pandemia

A décima temporada de The Walking Dead, a série dos zombies que devia terminar esta segunda-feira com o episódio A Certain Doom, vai ter seis episódios extra com “reviravoltas entusiasmantes”, muitas resultantes do confinamento, lembrou a responsável pela série Angela Kang, num encontro com a imprensa, que já tinha anunciado os episódios extra na edição digital da Comic Con de San Diego.

