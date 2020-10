Candidatura do Tarrafal a Património da Humanidade adiada para 2022

O ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, disse esta segunda-feira na Praia que a entrega da candidatura do antigo Campo de Concentração do Tarrafal a Património da Humanidade foi adiada para 2022, devido à pandemia de covid-19.

“Neste momento é impossível, porque as obras atrasaram-se, os especialistas internacionais que fariam a equipa conjunta também não puderam vir, nós não assinámos em Maio o acordo de cooperação com Portugal para assistência técnica, portanto, é algo que vai ter de ficar para 2021 começarmos o processo”, afirmou o ministro.

Abraão Vicente falava à imprensa, na cidade da Praia, à margem da apresentação das subvenções do Projecto Pró-Cultura, financiado pela União Europeia, Portugal e Fundação Calouste Gulbenkian, para apoiar iniciativas culturais em todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste.

Mesmo assim, o ministro garantiu que parte da equipa técnica continua a fazer o trabalho de levantamento, mas lembrou que o preenchimento da candidatura implica um conjunto de outros dossiers, nomeadamente o filme, as fotografias e a recolha de memória.

“A candidatura do campo de concentração está adiada, suponho, para entrega em 2022, não 2021”, previu o governante, garantindo que os atrasos foram provocados pela pandemia de covid-19.

“Não fosse a pandemia nós assinaríamos o acordo a 5 de Maio, como estava acordado com [a] ministr[a] da Cultura de Portugal e neste momento a candidatura estava praticamente pronta a ser entregue”, lamentou Abraão Vicente, que também tutela a área das Indústrias Criativas em Cabo Verde.

Neste momento, o antigo Campo de Concentração do Tarrafal está a receber obras reabilitação, com o ministro a prever que tudo esteja pronto em “meados de Dezembro”.

A candidatura do antigo Campo de Concentração do Tarrafal a Património da Humanidade contará com o apoio de Portugal. Situado na localidade de Chão Bom, o antigo Campo de Concentração do Tarrafal foi construído no ano de 1936 e recebeu os primeiros 152 presos políticos em 29 de Outubro do mesmo ano, tendo funcionado até 1956. Reabriu em 1962, com o nome de “Campo de Trabalho de Chão Bom”, destinado a encarcerar os anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Após a sua desactivação, o complexo funcionou como centro de instrução militar e desde 2000 alberga o Museu da Resistência. O espaço foi classificado Património Cultural Nacional em 2004 e integra a lista indicativa de Cabo Verde a património da UNESCO.

Ao todo, foram presas neste “campo da morte lenta” mais de 500 pessoas: 340 antifascistas e 230 anticolonialistas.