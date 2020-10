Uma casa sem segredos

Podia estar na rua, já que é obra de um arquitecto, mas está no sítio do Centro de Artes de Sines (CAS) que lhe fica mais próximo: o átrio de entrada, lugar envidraçado que deixa ver do exterior tudo o que se passa no interior. A obra, essa, é uma estrutura de aparência escultórica que alia materiais acessórios da construção de edifícios à presença de lâmpadas acesas no seu interior, conjunto de forte impacto visual que introduz o visitante no tema da exposição: Público/Privado — Doce Calma ou Violência Doméstica? Vem assinada por Souto de Moura, que lhe chamou Ordem Arq. VII, em 2009.

Continuar a ler