Nobel da Medicina de 2020 para descoberta do vírus da hepatite C

O Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia de 2019 foi atribuído a três cientistas, Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, pela descoberta do vírus da hepatite C, anunciou esta segunda-feira o comité do Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo (Suécia). O prémio tem um valor de dez milhões de coroas suecas (957 mil euros).

O Prémio Nobel deste ano é concedido a três cientistas que deram uma contribuição decisiva para a luta contra a hepatite transmitida pelo sangue, um problema global de saúde, que infecta o fígado causando cirrose e mesmo cancro. Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice fizeram descobertas que levaram à identificação de um novo vírus, o vírus da hepatite C. Antes do trabalho destes investigadores, já tinham sido descobertos os vírus da hepatite A e B representando importantes avanços. No entanto, a maioria dos vírus transmitidos pelo sangue em casos de hepatite permanecia com muito por esclarecer. A descoberta do vírus da hepatite C revelou a causa dos casos de hepatite crónica e possibilitou testes e análises que, por sua vez, levaram ao desenvolvimento de novos medicamentos que salvaram milhões de vidas.

“A descoberta do vírus da Hepatite C pelos vencedores do Prémio Nobel é uma conquista histórica na batalha contra doenças virais. Graças à sua descoberta, exames de sangue altamente sensíveis para o vírus estão agora disponíveis e essencialmente eliminaram a hepatite pós-transfusão em muitas partes do mundo, melhorando significativamente a saúde global”, refere o comunicado de imprensa do comité. As descobertas também permitiram “o rápido desenvolvimento de medicamentos antivirais para a hepatite C”, recorda o documento. Antes, os tratamentos disponíveis resumiam-se ao recurso a transfusões de sangue, nem sempre bem-sucedidas. “Pela primeira vez na história, a doença agora pode ser curada, aumentando a esperança de erradicar o vírus da Hepatite C do mundo.”

Passo a passo, em diferentes momentos e de diferentes formas, os laureados de 2020 com o Prémio Nobel da Medicina contribuíram para o conhecimento e parte da solução de um problema de saúde mundial. A história começa com o cientista clínico Harvey J. Alter que acompanhava doentes que tinham recebido transfusões de sangue e desenvolviam hepatite. Estes casos de doentes tornaram-se mais intrigantes quando se percebeu que quando o sangue de pessoas com hepatite B eram excluídas, continuavam a surgir complicações. Ficou claro que existia um novo agente. E Harvey Halter caracterizou esse agente: mostrou que era um vírus e que era transmissível.

A aventura de descoberta deste vírus começou nessa altura e dura até hoje. No entanto, pouco depois da descoberta de Harvey Alter, um outro cientista contribui de forma importante neste campo. Michael Houghton conseguiu em 1989 clonar o genoma do vírus e abriu caminho para a realização de testes serológicos que facilitaram o diagnóstico da doença. Por fim, Charles M. Rice avançou com outra peça decisiva e fez a caracterização molecular que faltava explicando como é que a transmissão deste vírus acontecia.

No final do anúncio feita esta segunda-feira, o presidente do comité justificou a escola deste ano afirmando que “é difícil encontrar algo que tenha tido um impacto tão claro na saúde da humanidade”. Mas, porquê só agora este reconhecimento? “Nós demoramos o nosso tempo. Leva a tempo a perceber que uma descoberta é importante e o quão importante é. Por outro lado, os medicamentos antivirais que são actualmente usados são uma descoberta mais recente”.

Ao longo de 120 anos, entre 1901 e 2019, foram atribuídos 110 prémios Nobel de Fisiologia ou Medicina, 12 dos quais foram entregues a mulheres. Na história deste famoso reconhecimento do trabalho dos cientistas consta que o mais jovem laureado de todos os tempos foi Frederick G. Banting, que recebeu o Prémio de Medicina em 1923 pela descoberta da insulina quando tinha apenas 32 anos.

É na categoria de Medicina que se encontra também o primeiro Prémio Nobel atribuído a um português. Em 1949 o neurologista Egas Moniz partilhou o prémio com o fisiologista suíço Walter Rudolf Hess, com quem desenvolveu a técnica da leucotomia pré-frontal.

Em 2019, o prémio Nobel da Medicina foi atribuído a três cientistas William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza pelas suas descobertas sobre a forma como as células reagem e se adaptam à disponibilidade de oxigénio.

Na terça-feira será conhecido o vencedor ou vencedores do Prémio Nobel da Física e na quarta-feira o Comité do Nobel vai premiar o melhor trabalho na área da Química. Os Prémios Nobel são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciência da Suécia, pelo Comité do Nobel e o Instituto Karolinska a pessoas ou organizações que contribuíram de forma excepcional nos campos da química, física, literatura, paz e fisiologia ou medicina. Os prémios foram criados em 1895 por Alfred Nobel e, entre 1901 e 2018, o Prémio Nobel foi concedido 540 vezes a mais de 800 laureados. Entre os vencedores nas várias categorias contam-se 52 mulheres.