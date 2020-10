Restrições da pandemia: até quando vão os portugueses aguentar?

Numa altura em que a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 não dá sinais de regressão, qual é o risco de as manifestações contra as restrições da liberdade eclodirem em Portugal, como noutras cidades europeias? Muito baixo, segundo os especialistas. A confiança nas instituições e o facto de as restrições serem menos draconianas são duas das razões apontadas, a par do recrudescimento do medo e da extrema “adaptabilidade” dos portugueses