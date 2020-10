Dessalinização, vouchers para o emprego e mineração na estratégia para o mar

O oceano e a sua importância enquanto regulador do clima, tesouro da biodiversidade e garante da vida tardaram em ser reconhecidos pelas instituições nacionais e internacionais que batalham por um mundo mais equilibrado e ecologicamente sustentável. Mas esse tempo passou e, por cá, o mais recente documento voltado para o que temos de fazer pelo oceano e o que podemos retirar dele foi elaborado pelo Ministério do Mar e está em discussão pública até 2 de Novembro. A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 tem 160 medidas que pretendem responder a dez objectivos em que o conhecimento e a tecnologia atravessam praticamente todos os sectores e em que Combater as Alterações Climáticas e a Poluição e Restaurar os Ecossistemas surge à cabeça de todos eles. Há propostas de investimento na dessalinização, numa frota marítima mais sustentável e, também, e talvez a mais polémica de todas, mais uma fresta da porta que se abre à mineração marinha.

