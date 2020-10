Em cada cinco pedidos de apoio excepcional à família, quatro são de mulheres

No início da pandemia, durante o período de fecho das escolas que colocou pais e mães num autêntico malabarismo para cuidar das crianças em casa, quem afinal sacrificou mais o trabalho para cuidar dos filhos? Parte da resposta está nos dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, publicados no início de Setembro, relativamente ao apoio excepcional à família: entre os 200.649 trabalhadores que pediram o subsídio, 81% eram mulheres. À excepção dos trabalhadores independentes, também elas ficaram em casa em média mais dois dias do que eles.

