Covid-19: Conselheiros de Estado testados entre domingo e segunda-feira. Marcelo já testou negativo

Os membros do Conselho de Estado e todas as pessoas presentes na reunião daquele órgão na terça-feira passada, em Cascais, serão testados à covid-19 entre este domingo e segunda-feira, informou a Presidência.

Fonte oficial de Belém disse à Lusa que a Presidência da República foi informada este domingo ao final da tarde, pelo próprio, que o conselheiro António Lobo Xavier está infectado com o novo coronavírus.

A Presidência “avisou de imediato todas as pessoas que estiveram presentes” na reunião daquele órgão, na terça-feira passada, em Cascais.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que presidiu à reunião de terça-feira, não será sujeito a teste uma vez que fez um no final da semana, dias depois da reunião, com resultado negativo.

Já o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, aguardam o resultado do teste a tempo de saber se poderão participar na cerimónia comemorativa da Implantação da República, que decorre a partir das 10h30, na Praça do Município, em Lisboa.

Esta cerimónia mantém-se prevista até haver um resultado clínico que justifique alguma alteração, disse a mesma fonte.

Além dos conselheiros de Estado, participou na reunião de terça-feira em Cascais, como convidada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Contactado pela Lusa, o advogado António Lobo Xavier disse que já falou com o Presidente da República e que só teve sintomas na quinta-feira à tarde, nomeadamente “febre ligeira e cansaço”. “Neste momento já não tenho febre e sinto-me bem”, acrescentou.

Nas fotografias da reunião do Conselho de Estado no Palácio da Cidadela, em Cascais, todos os presentes estão de máscara, estando António Lobo Xavier sentado, com alguma distância, entre Leonor Beleza e Francisco Louçã.

Os antigos Presidentes Ramalho Eanes, Jorge Sampaio e Cavaco Silva também estiveram presentes na reunião de terça-feira, tal como o presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade, o presidente do PSD, Rui Rio, e o dirigente do PCP Domingos Abrantes.