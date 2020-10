Uma agenda e um calendário pelos (direitos dos) animais de rua

A Animais de Rua e a Quinta das Águias juntaram-se mais uma vez para lançar a já tradicional agenda solidária da associação, bem como o calendário. O tema deste ano é a causa animal e a sua interpretação. Face às condicionantes impostas pela covid-19, a organização convidou 28 artistas portugueses para ilustrarem os dois produtos com obras que representam a interpretação de cada um sobre a causa animal.

As edições reúnem os trabalhos produzidos por 28 personalidades, entre as quais Nuno Markl, Vhils, Siza Vieira, Joana Vasconcelos, Ana Galvão e Joana Avillez. Catorze obras decoram a agenda e as restantes 14 o calendário. Este ano, a edição é especial não só pela participação dos artistas portugueses, mas também por ser feita em papel reciclado. Num compromisso com o ambiente, é uma “decisão que faz mais do que sentido”, defende Daniela Pinto, gestora da Animais de Rua, em declarações ao P3.

Foto

Em Portugal, segundo o partido Pessoas Animais e Natureza, verificou-se um crescente abandono de animais durante a pandemia. Perante este contexto, “unir esforços e juntar as duas associações [Associação Animais de Rua e Quinta das Águias] é estritamente necessário”, sublinha Daniela Pinto. Assim, o objectivo é “o mesmo de sempre”: através das receitas provenientes das vendas, esta parceria pretende angariar fundos para que ambas continuem a trabalhar e possam ajudar mais animais.

Embora com propósitos e papéis diferentes, as duas organizações trabalham em conjunto “há muito tempo”, explica Daniela Pinto. A associação tem como fim o resgate e a esterilização de animais e a promoção de programas de adopção e educação. A Quinta, sendo um santuário, acolhe animais nas instalações e promove programas educativos. Mantêm assim uma estreita relação de cooperação — a associação recolhe os animais e a quinta acolhe-os. Um dos exemplos apontados por Daniela Pinto foi o do incêndio em Santo Tirso, a Julho de 2020, que vitimou pelo menos 73 animais. Numa acção conjunta, os animais resgatados pela Associação receberam abrigo na Quinta das Águias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Todo o dinheiro angariado reverte para as associações e para a protecção dos animais de rua. Os interessados podem adquirir o conjunto pelo valor de 15 euros ou, em separado, pelo valor de 8,75 euros (a agenda) e por 7,75 euros (o calendário) no site da Associação Animais de Rua ou nas livrarias Almedina e Wook.

Mais populares A carregar...

Texto editado por Amanda Ribeiro