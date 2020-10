Estado e transparência

O comentário de João Miguel Tavares sobre o plano de agilização de contratos públicos é pertinente ao apontar a necessidade de todos os dados serem de fácil e rápida consulta. Mas um outro dado muito importante tem ainda a ver com a justiça ou alteração das leis quando dos concursos, tal como se vê no vosso artigo sobre a compra de automotoras pela CP, em que um dos concorrentes impugna o vencedor e o caso passa para os tribunais (e isto é uso e costume em qualquer obra pública), gastando-se milhões de euros no entretanto ou paralisando o país. Não será possível que a obra ou a compra prossiga enquanto o tribunal decide e depois o vencedor seja ressarcido? Estas manobras de impugnação são um expediente mais do que comum. Transparência e contratos claros, justiça célere e Estado com autoridade.

Heitor Ribeiro, Queluz de Baixo

Portugal no seu melhor

Quem não se lembra das últimas imagens do governo de Sócrates, já com o país falido e este parecendo um general acossado com a “guerra” perdida a prometer às suas “tropas” os grandes investimentos a seguir, como o novo aeroporto de Lisboa, nova ponte sobre o Tejo, o TGV, o porto de Sines, etc. Parece-nos que com o novo plano do Governo, chamado “Plano de Recuperação e Resiliência”, e com os milhões que virão da Europa, se abrirá um novo capítulo “Plano de Sócrates II”. No último artigo de opinião de Miguel Sousa Tavares sobre o combate à crise no Expresso, este afirma: “(...) a primeira coisa que o governo alemão fez (e outros também) foi descer os impostos para os indivíduos e sobretudo para as empresas. Lá acredita-se que a chave da recuperação vai estar no desempenho das empresas, aqui, como vimos esta semana no debate parlamentar, é o oposto, é o Estado... que nos vai salvar (…).” Esta critica não significa que o investimento público não seja necessário e também crucial no combate à crise que a covid-19 veio agravar, mas, se fizermos depender em grande parte esta recuperação do contínuo crescimento do Estado, quando o “combustível” europeu acabar não tenhamos ilusões que as despesas e a dívida pública mais uma vez superarão e muito as receitas, o que nos deixará novamente numa situação económica sem saída. Triste fado o nosso.

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

Prós e Contras

Fátima Campos Ferreira está de parabéns pelos 18 anos do programa Prós e Contras. Para uns foi imparcial, para outros a imparcialidade ficou nos bastidores. Gostei da generalidade dos temas tratados, das questões levantadas e das intermináveis dúvidas que diversos especialistas não conseguiram clarificar. O programa teve mais prós do que contras. Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça, falou no “chão que nos une”, como base de entendimento e solidariedade. Na plateia pontificaram nomes sonantes em diversas áreas. No entanto, faltou a presença de um “especialista” em chãos. Um sem-abrigo explicaria o que é ser morador de calçada no Portugal 2020.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim