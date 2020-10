Com mais ou menos drama, o Orçamento vai ser aprovado

O Bloco de Esquerda está a um pequeno passo de vencer as negociações em torno do Orçamento de 2021. Com o PCP de regresso às suas muralhas de aço que o colocam mais perto dos delírios soviéticos do que das democracias europeias (como este sábado assinalámos em editorial), o Bloco tem liderado as negociações e acumulado vitórias. Conseguiu travar novos empréstimos do Estado ao Novo Banco, aumentos nas pensões, conseguiu reduzir a precariedade na legislação laboral, aumentos no salário mínimo, novas contratações para o Sistema Nacional de Saúde ou a formalização de novos apoios sociais. Mas, perante todas estas conquistas, o Bloco continua a esticar a corda e a apresentar novas exigências. Convém perceber porquê.

O Bloco sofre do mesmo pânico do PCP sempre que tem de sair do seu reduto de protesto e partilhar responsabilidades do poder. Durante os anos das posições conjuntas, nunca conseguiu tanto poder de influência nas decisões do Governo como agora, mas a narrativa de uma frente popular indispensável para derrotar a direita, os resquícios de Passos Coelho e o legado da troika permitiam-lhe viver com o défice zero ou a venda do Novo Banco a um fundo abutre. Hoje, a direita agoniza nas sondagens e desertou do seu campo ideológico por força do envolvimento do Estado no combate à covid-19 e à crise económica. O Bloco percebeu que é mais difícil de explicar aos seus eleitores uma atitude de compromisso. Sempre que o Governo se submete às suas propostas, o Bloco trata por isso de inventar propostas novas.

Tudo isto seria mais fácil de gerir, se o espírito da “geringonça” tivesse sobrevivido às últimas legislativas. Não sobreviveu. O reforço eleitoral do PS levou António Costa a acreditar que poderia sobreviver com acordos pescados à linha. O Bloco nunca escondeu o seu desconforto com esta sobranceria. A sua intransigência negocial reflecte em boa parte o ressentimento pela arrogância do seu ex-parceiro.

Aqui chegados, ambos vão ter de ceder. Mais o Bloco do que o Governo, que tem já em mãos um orçamento que mais parece um programa de assistência pública do que um programa de acção para governar o país. E vão ter de ceder, porque o instinto de sobrevivência política a isso os impele. Um fracasso agora, com o Presidente com poderes limitados, a meses da presidência europeia, num país devastado pela pandemia e pela crise económica, iria escancarar as portas à direita. O fantasma está de volta. A crise política vai ser evitada não por causa do amor à pátria em risco, mas pelo medo do castigo eleitoral. Chama-se a isto democracia.