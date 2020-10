Infecção de Trump não mudou a forma como os seus apoiantes olham para a covid-19

Enquanto o Presidente Donald Trump enfrentava o novo coronavírus no Walter Reed National Military Medical Center, centenas de apoiantes sem máscara juntaram-se lado a lado para comícios em Staten Island e no National Mall. No Iowa, um autocarro pintado de vermelho vivo com as palavras “Team Trump on Tour” atravessou o estado para eventos, incluindo uma última paragem no interior de um edifício em que poucos usaram máscara.

Continuar a ler