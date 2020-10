Fantasma chinês paira sobre o referendo de independência da Nova Caledónia

Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

A Nova Caledónia realiza este domingo o seu segundo referendo de independência em dois anos. Depois de em 2018 o arquipélago do Pacífico se ter mantido francês por uma margem mais curta do que se imaginava (o “não” ganhou com 56,7%), os partidários da manutenção da ilha como colónia francesa agitaram ainda mais durante esta campanha o fantasma da China como um dos argumentos contra o “sim” à independência.