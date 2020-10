O bem-estar das crianças durante a pandemia de covid-19

A nossa vida mudou muito nos últimos meses devido à pandemia de covid-19, com alteração nas rotinas de trabalho e familiares. Para muitas famílias, a casa passou a ser o novo local de trabalho e o centro de atividades escolares das crianças. Essas mudanças podem ser geradoras de desequilíbrios e stress, em especial para grupos sociais mais vulneráveis, mas também podem ser entendidas como potencializadoras de novas oportunidades. Embora essas vivências possam coexistir, o sentimento dominante de sobrecarga ou descoberta dependerá dos recursos pessoais, relacionais e económicos existentes. Esses aspetos influenciam a vida dos adultos e refletem-se no bem-estar das crianças. E como estão as crianças perante esta nova situação, com alteração das suas rotinas e longe de muitas das suas referências sociais?

