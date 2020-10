Madeira eleita o destino mais seguro da Europa para o Natal da pandemia

Depois das “praias mais seguras da Europa”, com três portuguesas no top 10, a organização European Best Destinations (EBD) publica o seu top 15 “Covid-19: os destinos de Natal mais seguros”, com Portugal a liderar graças à Madeira, por sinal actual candidata a “melhor destino insular do mundo” no World Travel Awards.

A lista, uma viagem natalícia por destinos e mercados de Natal, começa na Madeira, “o mais seguro dos destinos europeus para as suas férias neste Inverno”, mas é quase toda ocupada pela Europa Central, com grande destaque para os mercados da Alemanha (uma especialista no assunto, como sabemos), mas passando também pela Áustria, Estónia, Roménia, República Checa, Polónia, Croácia ou Eslováquia.

Natal na Madeira (arquivo) ricardo campos Natal na Madeira (arquivo) Turismo da Madeira Natal na Madeira (arquivo) Turismo da Madeira Natal na Madeira (arquivo) Turismo da Madeira Fotogaleria ricardo campos

Segundo a EBD, “organização sem fins lucrativos de consumidores e especialistas” com sede em Bruxelas dedicada a “avaliar produtos e serviços” – celebrizada pela eleição anual do melhor destino europeu do ano, o top natalício baseia-se em vários critérios, como os números de casos covid-19 ou as "medidas sanitárias tomadas”. “Obviamente, deixámos de lado os países mais afectados (Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália, França)”, escreveu à Fugas Maximilien Lejeune, que dirige a EBD.

A Madeira é destacada como um “local seguro para as férias de Natal”, tendo, à altura de compilação dos dados para a lista, um número de casos covid-19 “até 12 vezes menos por milhão de habitantes que outros destinos europeus”, “sem registar mortes” atribuídas ao novo coronavírus.

O resumo das mais-valias da Madeira, além dos atributos e atracções turísticas, inclui o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal. “As autoridades regionais”, refere-se ainda, “puseram em prática medidas rigorosas na recepção dos viajantes”. Assim, “precaução e descontracção fazem a combinação perfeita” para a escapadela de Natal às ilhas madeirenses.

Para viajar para a Madeira, recorda-se, segundo as regras actuais, não é necessária quarentena mas é obrigatório um teste covid-19 dentro das 72h antes da viagem ou à chegada e o uso de máscara em locais designados. O Turismo da Madeira resume tudo aqui e aqui.

Pandemia à parte, a Madeira é “uma verdadeira lufada de ar fresco”, o “destino tropical de Natal mais bonito da Europa”, com o “mercado de Natal mais soalheiro”, “iluminações sublimes”, além do artesanato, vinho da Madeira e gastronomia. Resumindo e concluindo: “É mesmo o que você precisa nestes tempos difíceis”.

Naturalmente, o melhor será ficar mais uns dias depois do Natal também, para uma festa de Ano Novo, mesmo que adaptada aos tempos pandémicos. Afinal, a ilha já foi destacada noutros anos, também nas listas da EBD, como “o melhor destino de Ano Novo da Europa”.

O texto – a lista com informações sobre cada destino pode ser consultada aqui – destaca também o seguro covid-19 lançado por Portugal para os turistas e que está disponível desde 37,20 euros.

Top 15 "Covid-19: destinos de Natal mais seguros" Talin (Estónia) Viena (Áustria) Craiova (Roménia) Praga (República Checa) Gdansk (Polónia) Dresden (Alemanha) Zagrebe (Croácia) Baden-Baden (Alemanha) Bratislava (Eslováquia) Dusseldorf (Alemanha) Ljubljana (Eslovénia) Varsóvia (Polónia) Rothenburg ob der Tauber (Alemanha) Graz (Áustria)