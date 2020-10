O lobby do gás está a conduzir a Europa para um beco sem saída

Investigação

Portugal não autoriza a exploração de fósseis e quer ser líder na alternativa: o hidrogénio “verde”. Mas a UE continua a financiar gasodutos e centrais eléctricas a gás que custam mais de cem mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, a Europa quer ser neutra em carbono e manter o aquecimento global abaixo de dois graus. As empresas de gás apostam agora numa estratégia de manter os furos, e as vendas, e “aprisionar” o CO2. Porque mais do que o ambiente, é de economia e geopolítica que falamos, quando falamos de gás.