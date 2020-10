Tottenham de Mourinho humilha o United em Old Trafford

É um resultado histórico que tem um sabor muito especial para José Mourinho. No regresso a Old Trafford do treinador português, o Tottenham até entrou praticamente a perder com um golo de Bruno Fernandes, mas a partida da 4.ª jornada da Premier League acabou com o Manchester United humilhado na sua casa: os “spurs” golearam os “red devils”, por 6-1.

Ainda sem Gareth Bale e com Lucas Moura e Dele Alli ao seu lado no banco, Mourinho mostrou em Old Trafford que encontrou a melhor fórmula para o Tottenham. Depois de na última época ter ficado privado de vários dos jogadores mais importantes devido a lesões, os londrinos golearam pela segunda vez consecutiva fora da capital inglesa e continuam sem perder esta época.

O jogo em Old Trafford até começou mal para os “spurs”. Ao fim de poucos segundos, Martial foi derrubado na área do Tottenham e Bruno Fernandes aproveitou para colocar o United em vantagem,

Porém, a partir daí, a velocidade e fiabilidade dos atacantes de Mourinho, e a incompetência dos defesas de Ole Gunnar Solskjaer fez o resto. Com Bailly, Maguire e Luke Shaw a mostrarem, mais uma vez, debilidades em excesso, o Tottenham banqueteou-se.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes de se concluírem os primeiros dez minutos, Mourinho já estava na frente do marcador (golos de Ndombélé e Son) e, aos 28’, Martial foi expulso, fragilizando ainda mais o United.

E o Tottenham não perdoou. Dois minutos depois do francês abandonar o relvado, Harry Kane fez o 1-3 e, sete minutos depois Son bisou.

Com vantagem numérica e três golos de vantagem, Mourinho não baixou o ritmo. Com o United aparentemente rendido (Solskjaer tirou Bruno Fernandes e Matic ao intervalo), os “spurs” refrescaram a equipa e chegaram à meia dúzia: Aurier e Kane fizeram os golos na segunda parte que colocaram o regresso de Mourinho a Old Trafford num humilhante em 1-6 para o United.