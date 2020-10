Sporting encaminhou cedo a vitória em Portimão

O Sporting respondeu da melhor forma ao fracasso na Liga Europa, a meio da semana, ao vencer no Algarve, o Portimonense, por 0-2, no encerramento da 3.ª jornada do campeonato.

O encontro ficou resolvido relativamente cedo. Aos 4’, Nuno Mendes desencantou um lance genial, em que ultrapassou três adversários depois de uma má abordagem inicial do lateral Anzai, e inaugurou o marcador.

O Portimonense ainda praticamente não tinha recuperado do susto e já os “leões” ampliavam para 0-2. Aos 11’, Nuno Santos desferiu um cabeceamento imparável, ao primeiro poste, depois de um bom cruzamento de Vietto, do lado direito do ataque.

No segundo tempo, e já depois de Rúben Amorim ter promovido algumas alterações, os algarvios promoveram mais aproximações à área leonina, mas raramente colocaram Adán em apuros. A excepção foi um remate de Vaz Tê já em cima do apito final.

Com este triunfo, o Sporting (que tem ainda em atraso o jogo da 1.ª jornada, com o Gil Vicente) passa a somar seis pontos, em duas partidas, e iguala o FC Porto na terceira posição.