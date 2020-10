Ricardo Melo Gouveia com novo fôlego no Challenge Tour

Ricardo Melo Gouveia obteve hoje a sua melhor classificação do ano no Challenge Tour. O recém-sagrado campeão nacional absoluto terminou entre os 8.ºs do Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, no Golf Club Castelconturbia, em Agrate Conturbia, Itália. E com isso relançou a época no circuito, subindo 31 posições na ordem de mérito da Road to Mallorca, para 51.º na tabela.

A prova acabou reduzida a 54 buracos. A segunda volta só se concluiu sábado ao fim do dia, interrompida que tinha sido na sexta-feira pelas 11h19, na sequência do alagamento dos greens e bunkers provocado por chuvas torrenciais. Depois, a previsão de más condições climatéricas para domingo à tarde levaram a organização a optar pelo encurtamento.

Num campo de Par 72, com voltas de 67-72-66, para um total de 205 (-11), o português ficou somente a dois ‘shots’ dos três jogadores que terminaram empatados na frente, com 203 (-13): os alemães Hurly Long (67-66-70) e Marcel Schneider (67-69-67) e o inglês Matt Ford (66-69-68).

Long saiu vencedor com um birdie no segundo buraco do ‘play-off’, no 18. Pelo triunfo, faturou um prémio de €48.000,00 e subiu de 72.º para 4.º na Road to Mallorca, em cujo primeiro lugar se manteve Marcel Schneider.

Um quarteto partilhou o 4.º lugar, composto pelo norueguês Kristian Johannessen (68-73-63), o checo Ondrej Lieser (65-71-68) e o ingleses Matthew Baldwin (66-69-69) e Alfie Plant (68-65-71), todos com 204 (-12).

Melo Gouveia ficou empatado no 8.º posto com mais cinco jogadores recebendo um prémio de €6.550,00.

O Challenge Tour faz uma agora uma pausa e regressa na primeira semana de Novembro com o Andalucía Challenge de Espanha, seguido do Challenge de Cádiz, este a anteceder a Grand Final em Maiorca, nas ilhas Baleares, mais concretamente no T-Golf & Country Club, para os 45 primeiros na ordem de mérito após o evento em Cádiz.

